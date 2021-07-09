Внимание! Ограничение движения!

Внимание! На время проведения работ по ремонту теплотрассы будет прекращено автодвижение по улице Козлова. Участок улицы от дома № 14 до дома № 22 будет закрыт для транспорта с 7:00 13 июля до 21:00 19 июля 2021 г. Будьте внимательны, выстраивайте свой маршрут заранее! В схему движения городских автобусов временно внесены следующие изменения: — автотранспорт, следующий по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 1, будет осуществлять объезд по проспекту Калинина, улице Бунимовича, улице Дзержинского и далее по своему муниципальному маршруту, в направлении движения на железнодорожный вокзал — объезд по проспекту Кирова; — автотранспорт, следующий по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 14 и № 14а, будет осуществлять объезд по проспекту Калинина, улице Бунимовича, улице Дзержинского и далее по своему муниципальному маршруту, в направлении движения на автостанцию «Верхний рынок» — объезд по улице Октябрьской.