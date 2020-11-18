Внимание, отключение подачи воды!

В связи с проведением аварийных ремонтных работ по улице Кузнечная 2, на водоводе d-500 сталь.

18 ноября с 9:00до 17:00 будет ограничена подача питьевой воды по улицам:

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-ул. Университетская от номера 1 до пр. Калинина.

-ул. Павлова от номера 2 до номера 22.

-ул. Мира от номера 2 до номера 32б.

-ул. Крайнего от номера 2 до ул. Октябрьской.

-пр. Калинина от номера 17 до ул. Власова;

-ул. Октябрьская от номера 1 до номера 39; -ул. Козлова от номера 8 до номера 24; -ул.К.Хетагурова от номера 1 до номера 33; -ул. Дзержинского от номера 1 до номера 23.

А также улицы:

— пл. Ленина;

— Гоголя;

-Кучуры;

-Акопянца;

-Левоневского;

-Пушкинская;

-Кузнечная;

-Пирогова;

-Фрунзе.

Социально значимые объекты попадающие под отключение:

-Детская городская поликлиника;

-1-ая Городская больница; -Родильный дом; — -Клиническая больница; -Онкология; -Средняя школа номер 2; -Средняя школа номер 6; -Детский сад-17; -Администрация города Пятигорска.

Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами, по заявкам в диспетчерскую службу ПТП Пятигорское по телефонам: — 33-26-60 и 33-06-28.