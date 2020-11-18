Внимание, отключение подачи воды!

В связи с проведением аварийных ремонтных работ по улице Кузнечная 2, на водоводе d-500 сталь.
18 ноября с 9:00до 17:00 будет ограничена подача питьевой воды по улицам:
-ул. Университетская от номера 1 до пр. Калинина.
-ул. Павлова от номера 2 до номера 22.
-ул. Мира от номера 2 до номера 32б.
-ул. Крайнего от номера 2 до ул. Октябрьской.
-пр. Калинина от номера 17 до ул. Власова;
-ул. Октябрьская от номера 1 до номера 39; -ул. Козлова от номера 8 до номера 24; -ул.К.Хетагурова от номера 1 до номера 33; -ул. Дзержинского от номера 1 до номера 23.
А также улицы:
— пл. Ленина;
— Гоголя;
-Кучуры;
-Акопянца;
-Левоневского;
-Пушкинская;
-Кузнечная;
-Пирогова;
-Фрунзе.
Социально значимые объекты попадающие под отключение:
-Детская городская поликлиника;
-1-ая Городская больница; -Родильный дом; — -Клиническая больница; -Онкология; -Средняя школа номер 2; -Средняя школа номер 6; -Детский сад-17; -Администрация города Пятигорска.
Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами, по заявкам в диспетчерскую службу ПТП Пятигорское по телефонам: — 33-26-60 и 33-06-28.