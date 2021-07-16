Внимание! Ожидается сильная жара

По данным Ставропольского Гидрометцентра 16-18 июля 2021 года местами по Ставропольскому краю ожидается сильная жара до +42°С.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) не выше локального уровня, связанных с авариями на автомобильных и железных дорогах в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна; отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, повреждением сельскохозяйственных угодий, обострением сердечно-сосудистых заболеваний и тепловыми ударами у населения.

В целях предотвращения теплового и солнечного ударов рекомендуется соблюдать следующие правила:

— При работе на открытом солнце, необходимо надеть головной убор.

— Выходя из дома в жару, не надевать обтягивающей одежды и одежды из синтетики. Тело должно свободно дышать, для этого подходит одежда из натуральных тканей.

Дома от духоты спасает кондиционер, если его нет, следует воспользоваться следующими способами:

— В жару окна следует занавешивать плотными шторами, в проёмы дверей вешать смоченные водой простыни, лучше махровые, они дольше сохраняют влагу.

— Рекомендуется расставить в квартире как можно больше ёмкостей с водой. Если есть возможность насыпать лёд, в любую емкость, и разместить возле места работы или отдыха, на расстояние примерно 1 метра.

— Душ в жару лучше помогает тёплый, ванны с добавлением лекарственных трав, к примеру, мяты, помогают поддерживать тонус.

— Заснуть поможет вечерняя ванна с добавлением небольшого количества отвара валерьянового корня.

— В жаркие дни при большой влажности желателен выход на открытый воздух до 10 — 11 часов дня, позже возможно пребывание в зелёной зоне в тени деревьев.

— В жаркое время суток и под палящим солнцем не следует проводить интенсивные тренировки и заниматься физическими изнуряющими упражнениями.