Внимание! Перекрытие движения!

3 мая на время Пасхального Крестного хода движение по нескольким центральным улицам Пятигорска будет ограничено Мера будет действовать, начиная 7 часов утра и до окончания мероприятий. Будьте внимательны, планируйте свой маршрут заранее! Будут закрыты для автотранспорта: улица Пастухова — от пересечения с улицей Академика Павлова до бульвара Гагарина; бульвар Гагарина — от улицы Пастухова до озера Провал; улица Соборная на участке от улицы Анисимова до пересечения с проспектом Кирова; улица Красноармейская на участке от улицы Соборной до пересечения с улицей К. Маркса; улица Гоголя — от пересечения с улицей пл. Ленина до пересечения с улицей Дзержинского.