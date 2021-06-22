Внимание, снимается кино!

Похоже, Пятигорск становится вторым Голливудом. В городе-курорте снова снимается кино. Совсем скоро у нас начнутся к съемки популярного телесериала «Шифр». Sony Pictures Television, продюсерский центр «ЛЕАН-М» и продюсерское объединение «Победа» по заказу Первого канала приступают к производству третьего сезона сериала.

По сценарию действия картины разворачиваются в 1958 году. Четыре женщины, которых связывает военное прошлое, вновь объединятся, чтобы вести расследования. Обладая феноменальными аналитическими способностями, Ирина, Анна, Софья и Катерина помогают сотрудникам Московского и Пятигорского уголовного розыска в поимке опасных преступников, рискуя собственным благополучием. С

Съемки пройдут в конце лета и осенью. Режиссер – Вера Сторожева. В главных ролях: Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак, Елена Панова и Сергей Пускепалис. Художник-постановщик – хорошо известный пятигорчанам, особенно из числа поклонников творчества Михаила Юрьевича Лермонтова, давний друг Государственного музея-заповедника, носящего имя поэта, Сергей Филенко.