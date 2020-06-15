Внимание! Состоится «Прямая линия» губернатора Ставрополья

Ставрополье — в новой реальности. Когда отменят ограничения? Как край будет жить дальше? Что ждет нас в ближайшем будущем?

Поговорим об этом с главой региона. 18 июня, в четверг, в 18. 00 – «Прямая линия» губернатора Владимира Владимирова. Проект главных СМИ региона — «Своего ТВ», интернет-портала «Победа», газеты «Ставропольская правда» и издательского дома «Периодика Ставрополья». Задайте свои вопросы по телефону доверия губернатора: 8-8652-74-81-88. Чтобы Вас не только услышали, но и увидели, запишите свой видеовопрос и отправьте на номер WhatsApp: 8-928-350-80-70.

Итак, «Прямая линия» губернатора Владимира Владимирова. Легко запомнить: 18 июня в 18.00. Включайте «Свое ТВ» или «ОТР».