Внимание! В День России автодвижение на нескольких улицах Пятигорска будет приостановлено

Июнь 9, 2021 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 201

Это коснется участков улично-дорожной сети, примыкающих к парку Победы и территории Новопятигорского озера, на время проведения праздничных мероприятий.

12 июня с 8:00  до окончания мероприятий для автотранспорта будут закрыты следующие участки: улица Кооперативная —  от пересечения с улицей Пальмиро Тольятти до въезда на прилегающую территорию площади парка Победы; проезд  Орешник — от пересечения с улицей Степной до въезда на прилегающую территорию МВК «Россия — моя история»; улице Ивовая —  от пересечения с улицей Кипарисовой в направлении к Новопятигорскому озеру.

Кроме того, 12 июня с 13:00 до окончания мероприятий будет прекращено движение транспортных средств по улице Пальмиро Тольятти —  от пересечения с улицей Спортивной до пересечения с улицей Янышевского; по улице Кооперативной —  от пересечения с улицей Пальмиро Тольятти до пересечения с улицей Ермолова; по переулку Озерному —  от пересечения с улицей Степной до пересечения с улицей Любимой; по улице Делегатской — от пересечения с улицей Спортивной до пересечения с улицей Янышевского; по улице Школьной —  от пересечения с улицей Спортивной до пересечения с улицей Янышевского; по улице Февральской —  от пересечения с улицей Спортивной до пересечения с улицей Янышевского; по улице 50 лет ВЛКСМ  — от дома № 104 до пересечения с улицей Кооперативной.

Руководителям автотранспортных предприятий рекомендовано предусмотреть изменения в маршрутах, проходящих по указанным   участкам улично-дорожной сети города.

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