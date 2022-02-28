Внимание! В Пятигорске временно закроют движение на мосту через реку Подкумок на автодороге Р-217 «Кавказ»

К капитальному ремонту искусственного сооружения по Объездной улице городского округа Пятигорска в районе станицы Константиновской (371-й км федеральной автодороги Р-217 «Кавказ) приступят с 1 марта 2022 года. Существующий мост нуждается в обновлении. В ходе капремонта восстановят опоры, заменят пролетное строение и дорожную одежду двухполосного сооружения. Также укрепят русло реки. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец июля 2022 года.

Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» подготовило временную схему объезда места производства работ. Предупреждающие указатели и соответствующие дорожные знаки разместят на участках автодороги заблаговременно.