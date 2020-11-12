Вниманию собственников зданий, строений, сооружений, помещений!

В апреле 2021 года состоится Всероссийская перепись населения. Согласно Правилам благоустройства территории муниципального образования города – курорта Пятигорска, утвержденным Решением Думы города Пятигорска от 02 августа 2017 г. № 26-12 РД,в пункте 6.2.4. изложено: «Указатели устанавливаются и содержатся собственниками зданий, строений, сооружений, помещений». Убедительная просьба ко всем собственникам — в ближайшее время обеспечить установку отсутствующих указателей наименования улиц (на угловых домах) и номерных знаков на домах и квартирах!