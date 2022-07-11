Во благо Пятигорска

Большое количество туристов в летний период путешествует по городам России в поисках красивых мест и ярких впечатлений. К сожалению, во многих городах часть объектов культуры находится не в самом лучшем состоянии, а, зачастую, денег из муниципального бюджета не хватает для их ремонта и реставрации. Решением этой проблемы выступил курортный сбр, который начал действовать 1 мая 2018 года, в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 29.07.2017 «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае».

Все мы помним, что поначалу было много неоднозначных комментариев по этому поводу. Люди не понимали, как работает сбор и куда, в итоге, пойдут вырученные средства. Однако, уже в 2019 году жители и гости Пятигорска увидели, как преобразился всеми любимый парк «Цветник»: здесь появились новые арт-объекты, большое количество скамеек для удобства отдыхающих, качественное освещение, новые дорожки. Но главной изюминкой стла растительность парка, который теперь еще больше оправдывает свое название: было высажено более 80 деревьев, установлены новые клумбы, которые добавляют красок уютному курортному уголку в период цветения различных представителей флоры. Но важно помнить, что всего этого могло и не быть, если бы не курортный сбор.

Мнения

Пятигорчане и гости курорта, уже получив возможность посмотреть на его результаты, поделились своим мнением по поводу эксперимента:

Валентина Недова:

«Я положительно отношусь к курортному сбору. За счет этих средств у нас очень много всего отремонтировали и отреставрировали: дороги, фонтаны и площадки. Особенно восхищает обновленный Грот Дианы».

Ольга Сучкова:

«Мы прилетели с семьей на отдых из Владивостока. И сразу увидели чистый и красивый город. Изначально нас предупредили о курортном сборе, никаких сомнений по этому поводу у нас не было. Я считаю, это решение правильным, потому что видно, что за городом ухаживают и деньги идут на развитие инфраструктуры».

Карина Авакян:

«Этот сбор помогает нашему курортному городу, потому что у нас очень много отдыхающих и с каждым годом их все больше и больше. Благодаря этим людям Пятигорск хорошеет, становится чище. Я работаю в лагере с детьми, и мы часто посещаем достопримечательности. Даже дети замечают, как меняется город в лучшую сторону».

Мнение гостей и жителей курорта по этому поводу очень важно, потому что и одни, и другие неразрывно связаны с Пятигорском. Эксперимент, принятый четыре года назад, уже принес свои плоды, но это только начальная точка работы над проектами. Дальше — больше.