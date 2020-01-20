В Пятигорске сотрудники Госавтоинспекции совместно с образовательными организациями города на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на предупреждение дорожно–транспортных происшествий с участием детей. Накануне автоинспекторы вместе с учащимися гимназии № 4 провели профилактическую акцию «Водитель, будь внимателен! На дороге гибнут дети!». В ходе мероприятия школьники вручали заранее подготовленные письма – обращения к водителям о важности соблюдения ими Правил дорожного движения. В своих письмах ребята напоминали о том, чтобы водители не нарушали скоростной режим, сбавляли скорость перед пешеходными переходами, перевозили детей только в соответствии с требованиями правил дорожного движения и были внимательными за рулем. Организаторы мероприятия надеются, что детские письма станут действенным напоминанием всем о важности соблюдения ПДД и данное мероприятие окажет положительное влияние не только на сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, но и сформирует у подростков негативное отношение к правонарушениям в сфере дорожного движения.