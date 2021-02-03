Водитель оказался пьяным

В городе Пятигорске в поле зрения автоинспекторов попал водитель иномарки, который передвигался по пустой улице с крайне медленной скоростью. За рулем оказался 65-летний местный житель, который имел очевидные признаки опьянения. Мужчина отпираться не стал, признался, что употреблял перед поездкой спиртные напитки, однако пьяным себя не считал.

На основании имеющихся признаков опьянения полицейские предложили автолюбителю пройти освидетельствование на месте либо в медицинском учреждении. Гражданин согласился проехать в наркодиспансер, где прибор показал наличие более 1,1 миллиграммf на литр паров этанола в выдыхаемом воздухе, что считается состоянием сильного опьянения.

По данному факту в отношении пенсионера собран административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения). Водителю грозит лишение права управления сроком от полутора до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Материал направлен в Мировой суд для принятия решения.