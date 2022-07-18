Водитель, помни! Железнодорожный переезд – зона повышенной опасности!

При пересечении железнодорожного переезда строго руководствуйтесь Правилами дорожного движения. Нарушение их может привести не только к потере автотранспортного средства и Вашей гибели, но и к массовой гибели пассажиров в поезде, пожару, взрывам, загрязнению окружающей среды.
- Не смешивайте понятие поезд и автомобиль. Никогда не пытайтесь устраивать перед железнодорожным переездом гонки с поездом. Даже если Вы первым пересечете «финишную ленту» — Вы проиграли.
- Поезд, который Вы видите, находится ближе и двигается быстрее, чем Вам кажется.При виде приближающегося поезда подождите, пока он проедет, прежде чем начнете пересекать железнодорожные пути.
- Помните, что поезд не может остановиться мгновенно.С того момента, как Вас заметит машинист локомотива, грузовому поезду потребуется многовремени,чтобы остановиться. От момента начала экстренного торможения поезд проходит расстояние, сопоставимое с длиной 18 футбольных полей!
- Никогда не пытайтесь проехать между находящимися в горизонтальном положении стрелами шлагбаумов– это незаконно и смертельно опасно.
- Не задерживайтесь, не застревайте на рельсах;приступайте к пересечению железнодорожной магистрали только тогда, когда сможете быть уверены, что полностью переедете ее не останавливаясь. Помните, что поезд шире, чем рельсовая колея примерно на 1 метр с обеих сторон.
- Если Ваше транспортное средство заглохлои к переезду приближается поезд, немедленно покиньте его и уйдите с железнодорожных путей, двигаясь в направлении, откуда едет поезд. Если Вы будете двигаться в том же направлении, что и поезд, то после удара поезда по автомобилю Вас может ранить разлетающимися обломками. Для оказания Вам медицинской помощи позвоните в местные правоохранительные органы.
- При пересечении нескольких железнодорожных путейдождитесь, когда пройдет поезд, после чего посмотрите, не приближается ли поезд по другому пути, при этом надо проверить оба направления.
- Когда Вам необходимо пересечь железнодорожные пути,делайте это там, где официально обозначен железнодорожный переезд, предварительно посмотрев в обе стороны, пересекайте рельсы быстро, без остановок. Помните, что небезопасно останавливаться ближе чем за 4,5 метра до ближайшего к Вам рельса.
Будьте бдительны, внимательны, строго соблюдайте требования сигналов и дорожных знаков на подходах к железнодорожным переездам. Подъезжая к переездам, подавите в себе желание «проскочить» переезд, не убедившись в приближении поезда. Никогда не рискуйте, проезжая железнодорожный переезд!
Только личная дисциплинированность водителя – надежная гарантия безопасности движения!