Водитель, помни! Железнодорожный переезд – зона повышенной опасности!

При пересечении железнодорожного переезда строго руководствуйтесь Правилами дорожного движения. Нарушение их может привести не только к потере автотранспортного средства и Вашей гибели, но и к массовой гибели пассажиров в поезде, пожару, взрывам, загрязнению окружающей среды.

Не смешивайте понятие поезд и автомобиль. Никогда не пытайтесь устраивать перед железнодорожным переездом гонки с поездом. Даже если Вы первым пересечете «финишную ленту» — Вы проиграли.

Поезд, который Вы видите, находится ближе и двигается быстрее, чем Вам кажется.При виде приближающегося поезда подождите, пока он проедет, прежде чем начнете пересекать железнодорожные пути.

Помните, что поезд не может остановиться мгновенно.С того момента, как Вас заметит машинист локомотива, грузовому поезду потребуется многовремени,чтобы остановиться. От момента начала экстренного торможения поезд проходит расстояние, сопоставимое с длиной 18 футбольных полей!

Никогда не пытайтесь проехать между находящимися в горизонтальном положении стрелами шлагбаумов– это незаконно и смертельно опасно.

Не задерживайтесь, не застревайте на рельсах;приступайте к пересечению железнодорожной магистрали только тогда, когда сможете быть уверены, что полностью переедете ее не останавливаясь. Помните, что поезд шире, чем рельсовая колея примерно на 1 метр с обеих сторон.

Если Ваше транспортное средство заглохлои к переезду приближается поезд, немедленно покиньте его и уйдите с железнодорожных путей, двигаясь в направлении, откуда едет поезд. Если Вы будете двигаться в том же направлении, что и поезд, то после удара поезда по автомобилю Вас может ранить разлетающимися обломками. Для оказания Вам медицинской помощи позвоните в местные правоохранительные органы.

При пересечении нескольких железнодорожных путейдождитесь, когда пройдет поезд, после чего посмотрите, не приближается ли поезд по другому пути, при этом надо проверить оба направления.

Когда Вам необходимо пересечь железнодорожные пути,делайте это там, где официально обозначен железнодорожный переезд, предварительно посмотрев в обе стороны, пересекайте рельсы быстро, без остановок. Помните, что небезопасно останавливаться ближе чем за 4,5 метра до ближайшего к Вам рельса.

Будьте бдительны, внимательны, строго соблюдайте требования сигналов и дорожных знаков на подходах к железнодорожным переездам. Подъезжая к переездам, подавите в себе желание «проскочить» переезд, не убедившись в приближении поезда. Никогда не рискуйте, проезжая железнодорожный переезд!

Только личная дисциплинированность водителя – надежная гарантия безопасности движения!