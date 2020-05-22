Водитель выбрал небезопасную скорость

В Пятигорске водитель автомобиля «ВАЗ» выбрал небезопасную скорость движения в конкретных дорожных условиях, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги в левый кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. С травмой головы 20-летний житель Кисловодска доставлен в больницу. В момент ДТП он был трезв. Имеет стаж вождения чуть более 2 лет, за это время 4 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД РФ.

По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.