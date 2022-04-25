Водителей проверят на предмет задолженности по штрафам

Госавтоинспекция Ставрополья и Федеральная служба судебных приставов-исполнителей возобновляют работу по проведению на территории региона профилактической операции «Должник». Первый в этом году общекраевой этап пройдет с 25 по 27 апреля.

В списки приставов и автоинспекторов попадают те граждане, задолженность которых по штрафам превышает 10 тысяч рублей, либо имеют задолженность по 10-ти и более штрафам. В рамках рейдов будет организована адресная работа: участники посетят на дому и на рабочих местах должников, с целью взыскать денежные средства, а также проверить, соблюдает ли лишенный права управления за нетрезвое вождение водитель судебные санкции.

Также нарядами ДПС будут проводиться рейдовые мероприятия на дорогах. Каждый автолюбитель будет проверяться по базам данных на предмет задолженностей по линии Госавтоинспекции.На постах будут выставлены видеокомплексы «Дорожный пристав» и «Крис», помогающие распознать в потоке автомобилей должников.

Напоминаем, санкции статьи 20.25 (неуплата административного штрафа в срок) КоАП РФ грозят неплательщику наказанием в виде двойной оплаты штрафа, но не менее 2 тысяч рублей, а также административным арестом сроком до 15 суток.