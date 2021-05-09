Военнослужащие росгвардии приняли участие в параде Победы в столице СКФО

Военнослужащие Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Ферации приняли участие в параде, посвященном Дню Победы, в Пятигорске.

Торжественным маршем перед ветеранами прошли военнослужащие пятигорского отдельного батальона обеспечения и охраны, железноводского центра специального назначения и управления Северо-Кавказского округа Росгвардии, а также военный оркестр штаба округа. В составе парадного расчета – особо отличившиеся военнослужащие, офицеры, награжденные орденами и медалями, участники боевых действий, отличники командирской подготовки.

В торжественном шествии участвовала военная техника Росгвардии. В составе колонны прошли мотовездеход «Чаборз», пикап на базе автомобиля «Есаул», специальная бронированная машина «Тигр», бронированный автомобиль «Урал-ВВ», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82 – всего 10 лучших образцов современной военной техники, применяемой Росгвардией при проведении контртеррористических операций и для обеспечения общественной безопасности. Воздушный парад обеспечила авиация Росгвардии – 4 вертолета Ми-8 и Ми-24.

Командование Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии также приняло участие в торжественных возложениях к Огню Вечной Славы и обелискам Воинского мемориала, где архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил заупокойную литию по воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Начальник железноводского центра специального назначения Росгвардии генерал-майор Евгений Детковских поздравил ветеранов с Днем Победы, пожелав им здоровья и долголетия. Он поблагодарил участников ВОВ за мирное небо над головой и достойный пример для нынешних защитников Отечества.

Росгвардейцы также приняли участие в праздничных мероприятиях в Ессентуках, Минеральных Водах и Железноводске. В столице СКФО торжества завершатся выступлениями творческих коллективов региона: в частности в городском парке Цветник пройдет концерт ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии, а в ряде городов Кавказских Минеральных Вод выступит военный оркестр штаба округа.