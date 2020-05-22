Военнослужащие Росгвардии провели дезинфекционные мероприятия

В Пятигорске в рамках реализации мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции подразделения РХБ защиты Северо-Кавказского округа Росгвардии под руководством старшего лейтенанта Максима Дубровина провели дезинфекцию прилегающей территории мест проживания семей военнослужащих и гражданского населения, детских площадок и подъездов многоквартирных домов в микрорайоне Черемушки.

В частности, с применением специальной техники хлорсодержащим раствором были обработаны 11 подъездов и до 700 метров прилегающей территории.

Ранее дезинфекционную обработку прошли объекты Росгвардии, расположенные на территории Кавказских Минеральных Вод, и 2-й военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской Федерации.

«Данные мероприятия будут проходить еженедельно до улучшения эпидемиологической обстановки в крае», — отметил начальник службы РХБ защиты округа Максим Муштай.