Военнослужащие Росгвардии провели дезинфекционные мероприятия

Май 22, 2020 Право и закон, Пятигорская Правда 0 26

В Пятигорске в рамках реализации мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции подразделения РХБ защиты Северо-Кавказского округа Росгвардии под руководством старшего лейтенанта Максима Дубровина провели дезинфекцию прилегающей территории мест проживания семей военнослужащих и гражданского населения, детских площадок и подъездов многоквартирных домов в микрорайоне Черемушки.

В частности, с применением специальной техники хлорсодержащим раствором были обработаны 11 подъездов и до 700 метров прилегающей территории. 

Ранее дезинфекционную обработку прошли объекты Росгвардии, расположенные на территории Кавказских Минеральных Вод, и 2-й военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской Федерации. 

«Данные мероприятия будут проходить еженедельно до улучшения эпидемиологической обстановки в крае», — отметил начальник службы РХБ защиты округа Максим Муштай.

Похожие новости

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.