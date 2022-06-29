Военнослужащие Росгвардии в Пятигорске сдали около 20 литров донорской крови

Военнослужащие отдельного батальона обеспечения и охраны Северо-Кавказского округа Росгвардии в очередной раз сдали кровь и ее компоненты для нуждающихся в них пациентов, откликнувшись на обращение медиков пятигорского филиала краевой Ставропольской станции переливания крови.

Мобильная станция переливания крови развернулась на территории воинской части. Предварительно каждый из желающих сдать кровь заполнил анкету и прошел тщательное медицинское обследование.

«Наши военнослужащие регулярно откликаются на просьбы специалистов пополнить банк крови. Приятно видеть искреннее желание личного состава прийти на помощь, выручить тех, кто оказался в беде», — отметил начальник медицинской службы батальона лейтенант медицинской службы Нариман Агасиев.

Всего процедуру донации прошли более 40 росгвардейцев, пополнивших банк крови почти на 20 литров.