Военнослужащие тыла отметят праздник

Первого августа принимают поздравления военнослужащие тыла, в том числе проходящие службу в войсках Национальной гвардии Российской Федерации. Без крепкого тыла не бывает победы: любой военный человек подпишется под этими словами. Обустройство быта военнослужащих и сотрудников, снабжение их всем необходимым и создание комфортных условий службы — над этими задачами ежедневно работают сотни специалистов тылового профиля Росгвардии, значимость профессии которых в войсках трудно переоценить.

В тылу, как и везде, по расхожему выражению, все решают кадры. В этом году Северо-Кавказский округ Росгвардии принимает пополнение: в строй встают 9 лейтенантов-тыловиков, все — выпускники Пермского военного института войск Национальной гвардии РФ. Все они молоды, целеустремленны и амбициозны. Позади — прощание со Знаменем, вальс и слова напутствия от ветеранов на честное и достойное служение Родине, продолжение добрых традиций офицерского корпуса. За время учебы юноши получили обширные знания и навыки в организации тылового обеспечения войск, решении управленческих вопросов в различной обстановке. Теперь всем им предстоит применить полученные знания на практике и занять свое место в сложной системе материального обеспечения округа — стать начальником одной из служб тыла, возглавить тыл полка или батальона.

«Я получил профессию, которая мне интересна, и чувствую, что нахожусь на своем месте», — говорит лейтенант Иван Белоус.

Молодые офицеры будут проходить службу во всех регионах Северного Кавказа. Каждый из них намерен собственным примером показать, что тыл Росгвардии — это хорошо отлаженный, эффективный, постоянно развивающийся механизм, самым важным и ценным элементом которого являются люди. Ну что ж, в добрый путь, лейтенанты!