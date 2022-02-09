Военный клинический госпиталь Росгвардии в Пятигорске в борьбе с коронавирусом

9 февраля исполняется 29 лет со дня образования 2-го военного клинического госпиталя войск национальной гвардии Российской Федерации. Только за прошлый год военные медики оказали квалифицированную помощь 2000 пациентов, в том числе — больным коронавирусом.

В июле специалисты госпиталя совершили настоящее чудо, стабилизировав состояние ветерана войск правопорядка и его супруги, попавших в учреждение с тяжелым поражением легких. Более месяца врачи боролись за жизнь пожилых людей и в конце концов одержали верх над опасной болезнью.

Это стало возможным благодаря не только колоссальному опыту специалистов, но и новейшему медицинскому оборудованию. Персонал располагает уникальными возможностями по оказанию высокотехнологичной помощи: медучреждение оснащено новыми электрокардиографами, дефибрилляторами, дополнительными аппаратами ИВЛ, кислородными концентраторами, подвижным стоматологическим кабинетом, автоперевязочной и другим оборудованием.

Сегодня в составе госпиталя – 20 функциональных подразделений. Пройти лечение могут не только военнослужащие и сотрудники ведомства, но и члены их семей, ветераны службы, государственные гражданские служащие ведомства. В 2021 году свыше 16000 человек обратились в консультативно-диагностическое отделение.

Специалисты недавно открытых травматологического и кардиологического отделений сохранили жизни десяткам пациентов.

С ноября 2019 года военный клинический госпиталь Северо-Кавказского округа Росгвардии частично был перепрофилирован для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В 2021 году в эндоскопическом отделении с соблюдением противоэпидемических мер было обследовано более двухсот пациентов. Благодаря самоотверженному труду военных медиков здоровье и жизнь каждого из них были спасены. Героизм специалистов госпиталя, ежедневно рисковавших собой в «красной зоне», отмечен на самом высоком уровне: старший сержант Елена Оберган удостоена государственной награды – медали Луки Крымского, символа верности своему долгу и сестринскому делу.

В день образования госпиталя поздравления принимают те, кто проявляет неустанную заботу о здоровье других, предупреждает болезни и возвращает пациентов к жизни – личный состав и ветераны медицинской службы, люди общественного долга, который они исполняют каждый день с полной самоотдачей.

Справочно: Госпиталь был сформирован в 1993 году в городе Нальчике на базе гарнизонного военного госпиталя Министерства обороны в составе 54-й ордена Красной Звезды дивизии внутренних войск МВД России. В апреле 1998 года госпиталь переведен к новому месту дислокации – город Пятигорск. Сегодня это лечебное учреждение считается одним из лучших в ведомстве.