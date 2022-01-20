Война, победы и потери – снова в «Арсенале»

Танковые сражения, воздушные бои, дом лейтенанта Павлова в момент обороны, кабинет Сталина, макеты бронетехники, военных грузовиков, гаубиц, подводных лодок, самолетов и кораблей, сюжетные диорамы, требующие почти ювелирной точности исполнения – всего около 200 работ представлено на конкурс. Экспозиция открыта в музее боевой славы Центра военно-патриотического воспитания молодежи. Неизменно она посвящена памяти Льва Батманова – ветерана ВОВ, военного моряка, мастера батального моделирования, основателя клуба «Морская душа» и почетного члена жюри первых выставок «Арсенала».

Основные конкурсанты — школьники, однако вне конкурса принять участие в выставке может любой мастер стендового моделизма. Изначально задуманная как городская, выставка быстро шагнула за рамки Пятигорска. — В этом году у нас есть участники из Москвы, Киева, Симферополя, Самары, Санкт-Петербурга, городов Ставрополья, — рассказал член жюри выставки-конкурса «Арсенал-22», руководитель военно-исторического клуба батальной миниатюры в пятигорском ЦВПВМ Александр Швец. — Кропотливая работа над миниатюрами и макетами помогает ребятам глубже понять исторические события, осознать и связать между собой много интересных фактов, узнать о развитии вооружений разных стран. Итоги конкурса подведут в конце января.