Война с пластиковыми трубочками началась

Как часто вам приносят коктейли с пластиковыми трубочками в кафе? А в некоторых напитках их даже две. Скорее всего, ответ будет положительным. Однако сколько бы ни было их в стакане, все эти трубочки обречены стать пластиковым мусором.

Кстати, вы когда-нибудь задумывались, зачем бармены одну широкую трубочку заменяют двумя обычными? Существует несколько версий, но самая основная гласит, что две трубочки выглядят привлекательнее и не пропускают мелкие кусочки льда. А для влюбленных пар бокал коктейля с двумя трубочками позволяет подчеркнуть близость и не нарушать при этом правила гигиены.

Каждый день в природу попадает больше миллиарда пластиковых трубочек. Мы пользуемся ими буквально несколько минут, при этом всего одна пластиковая соломинка разлагается 200 лет.

Существует даже отдельное движение под девизом #Stopsucking (хватит сосать), которое ведет борьбу с пластиковыми коктейльными трубочками. В результате даже крупнейшие международные компании, такие как Starbucks, McDonald´s, на территории нескольких стран отказались от соломинок для напитков из этого материала.

В крупных городах России многие кафе и рестораны также заменяют пластик на бумагу. В том числе и в Пятигорске. В нашем городе тоже есть заведения, владельцы которых, вероятно, должны получить «плюсик в карму». А именно, кафе «Провалъ» и «Снежинка», где с напитками подают трубочки из бумаги. Конечно, они быстро портятся и становятся мягкими, однако единичная такая трапеза спасает одного животного в океане.

Далее я хочу рассказать о том, почему лучше не использовать трубочки в напитках.

Во-первых, маркетинг. В клубе или баре чаще всего вам будут давать коктейли с трубочками, так как они могут оказывать даже психологический эффект. Когда вы пьете из трубочки, то не замечаете количества выпитой жидкости. Это заставляет быстрее поглощать содержимое, а значит скорее пьянеть и покупать добавку. В результате — заказывать больше напитков. Также в некоторые бутылки с газированной водой заранее кладут трубочку. Поэтому, прежде чем использовать трубочку, подумайте, может, вы являетесь жертвой маркетинга?

Вторая причина — здоровье. Когда вы пьете коктейль через трубочку, в ваш желудок попадает больше воздуха, чем при обычном питье. В результате нарушается механизм пищеварения, что может привести к вздутию живота или вызвать отрыжку.

Еще один фактор — красота. Вы сжимаете губы в трубочку, чтобы втянуть напиток. Как и при курении, такое движение разрушает коллаген вокруг рта, что приводит к появлению постоянных складок на коже. В этом легко убедиться, просто сложив губы в трубочку, и, посмотрев в зеркало, вы увидите кучу кисейных морщин вокруг рта, от которых порой трудно избавиться даже с помощью профессиональных процедур у косметолога.

Самое важное, конечно, природа. Использовав трубочку, мы ее сразу выбрасываем. Однако мало кому известно, что лишь третья часть такого мусора идет в повторную переработку. Остальное же через какое-то время оседает в почве или оказывается в воде. Большая часть трубочек производится из полипропилена-5, что делает их трудно перерабатываемым продуктом, потому что они не помечены утилизационным треугольником. Следовательно, трубочки просто выбрасывают в природную среду, где они ждут грядущих поколений.

Влияние на мир животных – весомый фактор. Морские обитатели, особенно киты, обычно принимают мелкие пластиковые объекты за еду, глотают, а потом не могут переварить. Так, видео, снятое в 2015 году у побережья Коста-Рики, о том, как американские биологи на протяжении девяти минут пытаются спасти морскую черепаху, извлекая пластиковую трубочку у нее из носа, не только взорвало «Ютуб», но и заставило большое количество людей задуматься над проблемой, которую таит в себе безобидная соломинка.

Так, использование трубочек можно и нужно ограничить. В большинстве случаев они не столь нужны и полезны при потреблении напитка, если речь не идет о людях с ограниченными возможностями, которые, кстати, также могут использовать многоразовые соломинки из металла, стекла или бамбука.

Однако проблема массового отказа от использования трубочек до сих пор остается нерешенной.