Волонтеры окажут помощь пятигорчанам во время голосования за объекты благоустройства

В городе сформирована волонтерская группа для работы с населением на время проведения общероссийского голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». Стартует оно 26 апреля и продлится до 30 мая. Пятигорчанам предстоит выбрать общественные пространства для благоустройства в 2022 году. Напомним, что в голосовании будут участвовать следующие объекты: — лесопарковая зона на Воднике с благоустройством набережной; — благоустройство лесопарковой зоны в поселке Энергетик с обустройством спортивной площадки в районе детского сада №29 -благоустройство лесопарковой зоны в Новопятигорске в районе школы №3. Обучение добровольцев состоялось в администрации города. К муниципальному этапу были допущены волонтеры, успешно прошедшие федеральный этап на платформе единой информационной системы dobro.ru. Во время проведения голосования активисты на оборудованных на территории города точках будут отвечать на вопросы населения о предлагаемых объектах благоустройства, работе платформы, а также с помощью специального приложения оказывать поддержку в процессе голосования. В ходе подготовки волонтеры узнали все о проекте и объектах, которые будут представлены на голосовании, познакомились с работой приложения и получили необходимую вводную информацию о процессе проведения голосования.