Волонтеры помогают оставаться дома

В Пятигорске введен режим самоизоляции — нельзя покидать квартиру без жизненно важной необходимости. И если для большинства горожан эта мера носит рекомендательный характер, то людей старше 65 лет постановление напрямую обязывает оставаться дома как минимум до 14 апреля.

По всей стране молодые люди объединяются для оказания помощи пенсионерам, медикам и всем, чью жизнь серьезно осложнила вспышка коронавирусной инфекции.

Единый волонтерский центр для помощи людям в условиях распространения коронавируса начал работу и в столице СКФО.

Центр оперативно принимает заявки от людей и оказывает адресную поддержку: помощь в решении бытовых вопросов,сходить в магазин или аптеку, помочь вызвать врача, вынести мусор.

Добровольцы действуют по запросам людей в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Для безопасности активисты не заходят в дома, также все волонтеры обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, включая дезинфицирующие средства.

Проект создан при участии Общероссийского народного фронта, движения «Волонтеры-медики» и Ассоциации волонтерских центров.

Деятельность волонтерского центра в Пятигорске курирует Отдел по делам молодежи администрации города. К участию подключились молодежные объединения и движения — активисты местной организации Российского Союза молодежи и Пятигорского городского волонтерского отряда.

Оставайтесь дома.Не ходите в гости к людям даже, если вас заверяют, что все здоровы. Берегите себя и своих близких!