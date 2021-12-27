Волшебная сила «Щелкунчика»

До одного из самых волшебных праздников – рукой подать! А в краевом театре оперетты Пятигорска каждый Новый год принято встречать премьерой. В этот раз это самая что ни на есть новогодняя сказка, которую так любят многие поколения россиян, – «Щелкунчик»! Корреспонденты «Пятигорской правды»,побывав на премьерном прогоне спектакля, словно возвратились в собственное детство.

Последняя постановка «Щелкунчика» шла на сцене местной оперетты лет семь тому назад. Адаптированныйсценарий когда-то созрел в стенах самого театраи пригодился в наши дни. Хотя режиссер Инна Хачатурова, как известно, легких путей не ищет. В новой постановке столько неожиданных решений, находок, ярких танцевальных номеров, световых эффектов!Неоновое шоу, падающие снежинки, бегущие по гирляндам серебряные огни– все это зрелищно, неповторимо и трогает до глубины души. Невероятен эффект присутствия – люди, сидящие в своих креслах, будто вовлекаются внутрь сказочного действа, становятся не просто свидетелями и очевидцами, а участниками волшебства…Акогда в зрительный зал врываетсястая серых мышей под предводительством королевы Мышильды — у многих просто замираютсердца. И как же ликует разновозрастная публика, когда добро, как и положено, побеждает и появляется надежда: все будет хорошо!

Трудно представить, как в заданный часовой регламент могла вместить знаменитый двухактный балет балетмейстер-постановщик театра оперетты, почетный деятель искусств СК Татьяна Шабанова. Каждый из танцевальных номеров – небольшой рассказ из жизни цветов, бабочеки маленького народа страны игрушек…Очень хороши костюмы и декорации. Замечательна актерская игра. Причем роли главных героинь в обоих составах доверено играть начинающим – одной из Мари всего 11, а другой – 18 лет! Но главный герой здесь, конечно же,нетленная, вечная, волшебная музыка великого композитора Петра Ильича Чайковского!

От первого лица

Инна Хачатурова, режиссер-постановщик:

— Язык музыки понятен всем. А «Щелкунчик» — самая добрая сказка из всех известных. Мы рискнули сделать интерпретацию знаменитого балета на нашей сцене как раз под Новый год и Рождество, когда мы все так ждем чуда. Что получилось, судить маленьким зрителям. Первыми нашу сказку увидели ребята на губернаторской елке и елке главы Пятигорска. А продолжится шествие «Щелкунчика» в нашем театреуже на новогодних каникулах.

Рустам Вайдман, солист театра оперетты:

— Впервые попробовал себя в спектакле«Щелкунчике». Работалось на удивление легко и интересно. Я даже не ожидал. Единственная сложность — когда исполняешь роль того самого Щелкунчика, почти весь спектакль приходится быть в маске, закрывающей все лицо, очень плотной… Вообще в сказках играть волнительно, ведь маленького зрителя не обманешь, так что фальшивить нельзя!