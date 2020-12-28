Воплотили в жизнь 23 мечты

Новый год – волшебный праздник и время, когда многие люди ждут чудес. Особенно дети. Ну а воплотить их заветные мечты в жизнь — задача взрослых. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в костюме Деда Мороза навестил воспитанников Пятигорского детского дома № 32 и поздравил их с наступающим праздником.

Конечно, увидев в актовом зале сказочного персонажа, ребята даже не поняли, кто именно сегодня играет его роль. Владимир Владимиров напомнил ребятам, что Новый год — это пора волшебства и чудес, и пожелал, чтобы в наступающем году с ними произошло то самое чудо, о котором они мечтают, а этот замечательный праздник запомнился самыми яркими моментами и приятными впечатлениями. «Помните о том, что, когда вы вырастете, всегда надо людям помогать», — напутствовал губернатор.

Как рассказала заместитель главы администрации Пятигорска Наталья Васютина, сейчас в детском доме находится 23 ребенка. И подарки получили все воспитанники. Причем именно те сюрпризы, о которых они просили в письме Деда Мороза. Александр Улященко хотел себе фитнес-браслет и очень обрадовался, когда заветный подарок оказался у него. Мальчик признался, что, хотя в Деда Мороза он никогда не верил, благодарен за исполнение мечты. Сестры Маша и Ульяна Лавровы заказали у сказочного персонажа игрушки и мобильный телефон. Девочки искренне верят в Деда Мороза и очень обрадовались его визиту. Помимо исполнения детских пожеланий, к празднику им также привезли сладости и другие игрушки.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов отметил, что внимание и новогодние гостинцы — это самое малое, что можно сделать для детей, которые с ранних лет столкнулись с непростой жизнью.

— Мы рядом и всегда готовы помочь, — подчеркнул Дмитрий Ворошилов, обращаясь к ребятам. — Впереди Новый год и Рождество. Это самые прекрасные праздники, когда исполняются все наши надежды, желания и мечты. От всего сердца я желаю вам крепкого здоровья и успеха во всех ваших начинаниях.

Поздравила воспитанников детского дома и депутат Государственной Думы ФС РФ Ольга Казакова. Она пожелала детворе счастья, добра, верных друзей и хороших оценок. А ребята в свою очередь порадовали гостей вокальными выступлениями и чтением стихов.