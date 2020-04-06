Вопрос дня — 75-летие Победы

Управление Пенсионного Фонда России по Пятигорску информирует о том, что 8 апреля на Ставрополье пройдет краевой телефонный марафон о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Задать интересующие вопросы можно будет в течение дня с 9.00 до 17.00 по телефону в Ставрополе: (8652) 24-60-23.

Одновременно телефонный информационный марафон «Вопрос дня» на указанную тему проводится всеми управлениями ПФР в городах и районах Ставропольского края, и жители края могут обратиться по телефону в управление Пенсионного фонда по месту жительства.

Напомним, что в связи с празднованием 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне в соответствии с Указом Президента в апреле 2020 года будет осуществлена единовременная выплата ветеранам Великой Отечественной войны. Ее размер зависит от категории ветерана ВОВ:

75 000 рублей полагается инвалидам Великой Отечественной войны; участникам Великой Отечественной войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны; вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией, войны с Японией; вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны;

50 000 рублей полагается труженикам тыла (лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Вели-кой Отечественной войны); бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Указанные выплаты будут осуществлены органами ПФР в беззаявительном порядке на основании документов, имеющихся в пенсионных делах, всем гражданам, имевшим непосредственное отношение к событиям, происходившим в период Великой Отечественной войны (с 1941 года по 1945 год). Специально обращаться в органы ПФР за единовременной выплатой не нужно, комментирует начальник управления ПФР О. А. Медведева.