Вопрос с пропиской в садовых товариществах решен

Как сообщил в своем инстаграме глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, на встрече с председетелями садовых товариществ он обещал решить этот вопрос до конца года.

«Постановлением администрации города Пятигорска от 14.12.2021 № 4698 внесены изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска, позволяющие признавать садовые дома жилыми домами и осуществлять строительство жилых домов в зоне «СХ-2».

Соответственно, у владельцев садовых домов после признания садового дома жилым появляется право регистрации.

По возникшим вопросам вы можете обратиться в администрацию города Пятигорска, кабинет № 2, (цокольный этаж) телефон 8 (8793) 36-30-13, код 1, приемные дни вторник и четверг с 14.00 до 17.00», — говорится в сообщении.