Вопросы к губернатору – на контроль!

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ответил на вопросы жителей края, поступившие накануне, а также заданные в ходе телеэфира. В ходе прямой линии губернатор назвал даты нерабочих дней на территории Ставропольского края, которые запланированы в рамках эпидемиологической профилактики.

— В соответствии с Указом Президента России в стране с 30 октября по 7 ноября в стране объявлены нерабочие дни. На Ставрополье эти дни также будут выходными. Данная мера, вместе с усилением профилактики и использованием QR-кодов, сообщающих о вакцинации или недавно перенесенной болезни, должна помочь нам локализовать осеннюю волну роста заболеваемости коронавирусом, прервать цепочки передачи инфекции, — заявил Владимир Владимиров.

Вместе с тем, подчеркнул губернатор, главным решением проблемы остается вакцинация. За последние две недели темпы иммунизации от COVID-19 на Ставрополье выросли в два раза — до 3 тысяч прививок в день. Еще одной из тем стало состояние коечного фонда для больных COVID-19. По словам главы края, на сегодня коек для нуждающихся в лечении от коронавируса достаточно. В крае развернуто более 4,8 тысячи мест. Из них 71% обеспечены кислородной поддержкой. Сохраняются около 10% свободных коек. Еще как минимум на 1,5 тысячи мест нужен запас, чтобы избежать ситуации, когда не будет возможности брать людей в больницу. сообщил глава края. вместе с тем ресурсов отрасли здравоохранения достаточно для оказания помощи пациентам с другими заболеваниями. Продолжается и работа по раннему выявлению и профилактике заболеваний — в том числе в рамках краевого проекта «За здоровье», в рамках которого медицинские специалисты различного профиля выезжают для проведения приемов в отдаленные сельские территории.

Что касается социальной поддержки населения края в условиях продолжающейся пандемии, в числе оказываемых мер помощи многодетным семьям глава региона назвал увеличенное в 2021 году в несколько раз региональное «школьное» пособие для многодетных – на каждого школьника в таких семьях проведена разовая выплата в 5 тысяч рублей. Эти средства получили родители 64,5 тысяч детей. Продолжается осуществление и других социальных выплат. Те из них, что выплачиваются из краевого бюджета, с начала текущего года были проиндексированы на 3,6%, федеральные – на 4,9%. На Ставрополье ими пользуются более 1,1 млн. человек. В общей сложности жителям края предоставляются 89 мер социальной поддержки, из них 40 — за счет средств краевого бюджета.

В случае дальнейшего неблагоприятного развития ситуации в полной мере будет использован опыт социального волонтерства, накопленный в регионе в первые пиковые периоды пандемии. В 2020 — начале 2021 года активисты доставляли продуктовые наборы, оказывали помощь врачам, одиноким пожилым людям, многодетным семьям, доставляли лекарства больным, которые лечились на дому. Планируется также возобновить участие в борьбе с пандемией волонтеров-медиков. Как отметил глава региона, это продиктовано нынешней эпидемиологической ситуацией — только нагрузка на краевую станцию скорой медицинской помощи выросла почти в два раза. Создаются дополнительные бригады «скорой помощи», которые будут оказывать помощь больным с коронавирусом. К этой работе планируем привлечь волонтеров-медиков

Также в ходе прямой линии речь шла о ремонте дорог, образовании, вопросах сферы ЖКХ.