Вопросы — капитану первого ранга

Морская душа: о службе на флоте пятигорским школьникам рассказал ветеран ВМФ Анатолий Бац.

В Доме культуры станицы Константиновской прошла встреча с ветераном Военно-морского флота России, председателем общественной организации «Морское собрание на КМВ», капитаном первого ранга Анатолием Бац. У матросов нет вопросов, а вот, у воспитанников пришкольного лагеря школы №7 станицы Константиновской их оказалось немало. Познавательный рассказ Анатолия Фёдоровича о героической профессии моряка-подводника заинтересовал ребят. Они расспрашивали опытного моряка о тонкостях морской службы – о дальних долгих походах, когда корабли уходят из порта на долгие месяцы, о штормах, о размерах подводной лодки и о том, как она пришвартовывается к берегу и о многом другом. Мероприятие организовано в рамках работы по военно-патриотическому воспитанию молодёжи и посвящено Дню Северного Флота Российской Федерации.