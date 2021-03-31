Вопросы профилактики наркомании обсудили в Пятигорске

В администрации города прошло заседание антинаркотической комиссии. Как рассказал заместитель главы администрации Пятигорска Александр Бородаев, в городе наблюдается некоторый рост преступности в этой сфере. «С одной стороны правоохранительные органы выявляют больше преступлений. Но, с другой стороны, это говорит о недоработке с вопросах профилактики», — отметил А. Бородаев.

По словам заместителя главы администрации Пятигорска Натальи Васютиной, на 30 марта на учете в краевом клиническом наркологическом диспансере (филиал в Пятигорске) стоит 31 несовершеннолетний. Из них 20 — школьники. С ними ведётся большая работа.

Всего в 2020 году а учебных заведениях на предмет употребления наркотических веществ протестировали 1500 человек.

Говорили также и о реализации подпрограммы «Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске» и стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года. Обсуждали и другие вопросы.