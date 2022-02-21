Восхождение на Бештау закончилось трагедией

Во время восхождения трех пятигорчанок на Козьи скалы одна из них погибла. Женщины не смогли сами спуститься, и произошла трагедия.

По данным ГУ МЧС РФ по СК, восемнадцатого февраля в 17:50 в оперативную смену СКРПСО МЧС России поступило сообщение от ЕДДС г. Пятигорскао том, что на горе Бештау 2 туристкам необходима помощь спасателей, поскольку одна их них подвернула ногу и самостоятельно идти не может.

Для проведения поисково-спасательных работ к месту нахождения пострадавших выдвинулись спасатели СКРПСО МЧС России и специалисты «Службы спасения» города Железноводска. Специалисты на автотранспорте добрались до кольцевой дороги, дальше пешим порядком начали продвигаться в сторону Козьих скал. Тропа, по которой двигались спасатели в сторону пострадавших, состояла из сложного горного рельефа: скалистая местность, лед, темное время суток.

С использованием GPS-координат были обнаружены пострадавшие, при этом выявлено, что женщин было трое, одна из них по состоянию здоровья тяжелая, двое — средней степени, самостоятельно передвигаться не могут. Им оказали первую помощь и в 21:20 начали спуск тяжелой пострадавшей, которая по физическому состоянию не осознавала происходящее. На момент спуска пострадавшая не подавала признаков жизни, в районе кольцевой дороги спасатели на протяжении 50 минут проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, пострадавшая скончалась. Две женщины остались на скалах в ожидании, когда к ним поднимутся специалисты Службы спасения.

С применением альпинистского снаряжения и носилок поочередно женщин транспортировали к кольцевой дороге, затем спасатели доставили пострадавших в район санатория «Лесной», где их ожидали сотрудники полиции и медики скорой помощи. В аварийно-спасательных работах принимали участие 9 человек.