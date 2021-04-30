Восстановленную икону Божией Матери установили Перед Пасху в нише пятигорского Провала

Мозаичный образ «Всех скорбящих радость» изготовили московские мастера по заказу Пятигорской епархии. Архиепископ Феофилакт преподнесет икону в дар городу.

Напомним, крестный ход в честь Светлого Христова Воскресения пройдет по Пятигорску 3 мая 2021 года.

Как рассказали в епархии, в 8 часов утра начнется соборная божественная литургия в Лазаревском храме. Возглавит богослужение архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

После литургии, в 10:00 состоится открытие обновленного Лазаревского сквера вокруг старинного храма.

Затем крестный ход в сопровождении передвижной звонницы направится к озеру Провал.

Здесь состоится чин освящения новой иконы «Всех скорбящих радость».

«В 1858 году именно с таким образом святитель Игнатий (Брянчанинов) вышел освящать озеро Провал из одноименного городского храма, который находился в районе питьевой галереи, — пояснили в епархии. — После освящения икону водрузили в нишу у Провала. Позже рядом с образом Пресвятой Богородицы установили киот с иконой великомученика Пантелеимона, созданный на пожертвования горожан. Торжественное освящение восстановленного образа станет еще одним шагом в общих усилиях по возрождению исторического облика курорта».