Вот они, студенты года в Пятигорске!

В Пятигорске выбрали «Студентов года» Участниками финального этапа премии «Студент года города Пятигорска» стали 20 студентов из образовательных организаций высшего и профессионального образования. За звание лучшего студенты боролись в 6 номинациях: • «Общественник года» • «Председатель совета обучающихся года» • «Творческая личность года» • «Спортсмен года» • «Интеллект года» • «Добровольческое объединение года» Оценивало участников жюри, в состав которого вошли не только представители Пятигорска, но и члены организационного комитета регионального этапа премии.

По результатам конкурсной оценки звания «победитель» и «лауреат» были распределены следующим образом: Образовательные организации высшего образования Номинация «Общественник года» Победители: ●Афатов Илья (ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»); ●Хасанов Ахмат (Северо-Кавказский институт – филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС при президенте РФ»). Лауреат: ●Кузьменко Дмитрий (Пятигорский институт (филиал) ФГАОУ ВО «СКФУ»). Номинация «Председатель совета обучающихся года» Победитель: ●Котолова Алина (ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»). Номинация «Творческая личность года» Победители: ●Акопова Элина (Пятигорский институт (филиал) ФГАОУ ВО «СКФУ»; ●Янполов Руслан (ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»). Номинация «Спортсмен года» Победитель: ●Белявцева Олеся (Северо-Кавказский институт – филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС при президенте РФ»). Номинация «Интеллект года» Победитель: ●Литвиненко Анастасия (Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО «ВолГМУ» Минздрава РФ). Номинация «Добровольческое объединение года» Победитель: ●Бондарева Элина (Волонтерский центр «ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА» ФГБОУ ВО «ПГУ»). Лауреат: ●Тотрова Амина (Северо-Кавказский институт – филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС при президенте РФ»). Профессиональные образовательные организации Номинация «Общественник года» Победитель: ●Эльдаров Гирей (ЧПОУ «Пятигорский колледж управления и новых технологий»). Лауреат: ●Абдулжалиев Казбек (ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж»). Номинация «Творческая личность года» Победитель: ●Багиян Георгий (ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса»). Участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут рекомендованы к участию в региональном этапе премии.