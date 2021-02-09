Впереди — новый бой!

Наш пятигорчанин Давид Аванесян боксер-профессионал, Экс чемпион мира по версии WBA, Чемпион Европы по версии европейского боксерского союза,входит в 10 лучших боксеров в своей весовой категории, готовится защищать свой титул Чемпиона Европы в полусреднем весе против британца Джоша Келли.

Напомним,что Давид завоевал свой титул победив ранее не побежденного испанского боксера Кермана Лехарагу.

Бой с Келли уже переносился несколько раз,по необъяснимым причинам команды Келли,а также пандемии.

Поединок состоится 20 февраля на Уембли в Лондоне,

Пожелаем Давиду удачи и победы!