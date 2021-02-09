Впереди — новый бой!

Февраль 9, 2021 Главные новости, Пятигорская Правда, Спорт 0 74

Наш пятигорчанин Давид Аванесян боксер-профессионал, Экс чемпион  мира по версии WBA, Чемпион Европы по версии европейского боксерского союза,входит в 10 лучших боксеров в своей весовой категории, готовится защищать свой титул Чемпиона Европы в полусреднем весе против британца Джоша Келли.

Напомним,что Давид завоевал свой титул победив ранее не побежденного испанского боксера Кермана Лехарагу.

Бой с Келли уже переносился несколько раз,по необъяснимым причинам команды Келли,а также пандемии.
Поединок состоится 20 февраля на Уембли в Лондоне,
Пожелаем Давиду удачи и победы!

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