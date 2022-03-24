Впервые на КМВ! Кубок города Пятигорска по ездовому спорту

Уже в это воскресенье в Пятигорске пройдут соревнования, в которых можно проверить на выносливость не только себя, но и свою собаку. Дисциплина каникросс — это набирающий обороты вид забегов и представляет собой бег в связке с собакой. Входит в число бесснежных дисциплин ездового спорта – драйленд. В соревнованиях могут принять участие, как спортсмены, так и собаководы-любители. Заявку на участие необходимо направлять на электронную почту: [email protected] до 25 марта.

Местом проведения станут живописные тропы горы Машук. Старт – 27 марта в 10:00 часов от Места дуэли М.Лермонтова Организаторы мероприятия — РОО «Федерация ездового спорта Ставропольского края» совместно с МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска».