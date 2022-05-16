«Время выбирать» — для молодых и активных

Пятигорск принял молодежный медиамарафон «Время выбирать». Столица СКФО стала одной из четырех площадок в России для проведения гражданско-правового воспитания и вовлечения подрастающего поколения в избирательный процесс, а также патриотических акций в его рамках. Организатором выступили «Российский фонд свободных выборов», Северо-Кавказский центр избирательного права и процесса, при поддержке Избирательной комиссии Ставропольского края.

Медиамарафон стартовал в Волгограде, потом побывал в Элисте, затем в Пятигорске и далее — в Пскове. Везде состоялись форумы, объединяющие сверстников из трех федеральных округов России.

— Рабочая группа из числа активистов региональных молодежных избирательных комиссий и победителей конкурса на лучший репортаж о Всероссийском конкурсе «Учимся выбирать», представляющих 12 субъектов страны, в течение без малого двух недель поводит серьезную работу, — рассказал исполнительный директор «Российского фонда свободных выборов» Максим Лесков – Мы объединяем просвещение и воспитание, так как формирование активного гражданина не возможно без духовно-исторических основ нашей страны.

По словам председателя Избирательной комиссии Ставропольского края Сергея Тарасова, наш регион активно включился в работу форума.

— Мы хотим представить материалы по деятельности молодежной избирательной комиссии Ставрополья и результаты нашего социологического опроса в социальных сетях, который касается отношения молодежи к выборам. Итоги его порадовали. Видно, что респонденты готовы принимать участие не только как избиратели, но и как организаторы волонтеры, наблюдатели, а также в качестве кандидатов.

Цифры: Опрос проводился с 20 марта по 10 апреля. Возраст респондентов — от 14 до 35 лет.

По видео связи к участникам форума обратилась председатель ЦИК России Элла Памфилова, которая пожелала молодым людям заниматься тем, что их вдохновляет, делать добрые дела – начать с малого: с порядка в своем доме, на улице, в городе, выполнять свою гражданскую миссию на высоком уровне. Заместитель председателя правительства Ставропольского края Игорь Бабкин отметил, что большая заинтересованность молодежи в избирательном праве дает надежду, что страна будет жить и развиваться всегда. О важной роли университетов не только в образовании, но и в воспитании, в том числе духовно-нравственном и патриотическом, говорил ректор ПГУ (на базе которого Пятигорск принял форум), депутат Думы Ставропольского края Александр Горбунов. Об избирательном процессе и вовлечении в него молодежи рассказала председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько. Участники Медиамарафона также провели патриотические акции «Земля Памяти», «Древо будущего», передали в библиотеки сборники документальных рассказов о судьбах ветеранов Великой Отечественной войны, изданные Российским фондом свободных выборов по итогам Всероссийского конкурса «Памяти достойны». Мероприятия в Пятигорске продолжились патриотической акцией в парке Победы.