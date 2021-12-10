Все, что нужно знать о Конституции РФ

В преддверии Дня Конституции, председатель Думы города Людмила Похилько, заместитель председателя пятигорской Думы Семен Маршалкин и председатель комитета по бюджету и налогам, депутат Владимир Савченко провели круглый стол с молодежью, посвященный новой Конституции Российской Федерации.

Людмила Похилько рассказала об истории Конституции, о значимости главного документа страны в жизни каждого человека.

«Конституция РФ — основной закон, по которому живут российское государство и общество, — отмечает 28-летие. Гарантии прав и социальная защита граждан, свободная экономика и самостоятельность местного самоуправления – базовые элементы действующей Конституции, признанной мировыми исследователями одной из самых совершенных. Важно беречь ценности, провозглашенные Конституцией», — прокомментировала Людмила Васильевна.

Напомним, в городе-курорте стало доброй традицией проведение совместных встреч депутатов- членов фракции Партии «Единая Россия» и молодежи Пятигорска.