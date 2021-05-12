Все Лермонтовым дышит

Юбилейную дату — 65 лет с тех пор, как состоялась первая научная Лермонтовская конференция в Пятигорске, — сотрудники Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова отмечают вместе с участниками очередного, международного форума, посвященного творчеству поэта. Гостей принимали 12 мая в большом выставочном зале Дома Алябьева.

Само по себе событие для пятигорских музейщиков – праздник. Ведь в прошлом году традицию нарушила пандемия. Оставалось лишь ностальгировать по временам, когда в Пятигорск съезжались Ираклий Андроников, Виктор Мануйлов, Вано Шадури и другие корифеи лермонтоведения. В перестроечные годы стало не до поэзии. Однако . в 2008 в Пятигорске вновь собрались ученые и популяризаторы лермонтовского наследия. С тех пор конференция проводится раз в два года. География сегодняшних участников – от Москвы до самых до окраин. Форум собрал 56 литературоведов, лермонтоведов, историков, филологов, сотрудников музеев и библиотек из Калининграда, Томска, Перми, Екатеринбурга, Сочи Ярославля, Астрахани, Санкт-Петербурга, городов КМВ и северокавказских республик, а также ближнего и дальнего зарубежья — Азербайджана, Грузии, Японии, Германии. Кто-то почтил собрание единомышленников личным присутствием. А кто-то – по понятным причинам — в режиме онлайн.

По праву хозяйки форум открыла Ирина Сафарова, директор Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова. Она зачитала строчки из дневника Печорина, в которых Михаил Юрьевич объясняется в любви к Пятигорску, и напомнила о том, что именно наш город в 1956 году стал основателем лермонтовских конференций. А председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько в приветственном слове отметила: «Лермонтов неисчерпаем. И чем больше мы его изучаем, тем больше становится тем, которые требуют изучения».

В этом году на обсуждение выдвинута тема «М.Ю. Лермонтов в контексте литературы и культуры народов Евразии». Участники форума в который раз попытаются отыскать разгадки неведомых тайн большой души поэта в его стихах и прозе. И, возможно, нас ждут сенсационные открытия? Ведь Лермонтов всегда был и останется для поклонников и исследователей его творчества той самой непознанной планетой, свет которой притягивает все новые поколения жителей Земли.

Слово — участникам

Ракай Алиев, КЧР:

— На конференции я представляю доклад «Патриотический потенциал в творчестве Леромнтова». Тема очень актуальная. А у Лермонтова можно найти ответы на любые вопросы. Его стихи нужно читать всем, особенно подрастающему поколению. Они очень музыкальны. И простые, и мудрые одновременно…

Асута Ямадзи, Япония (для конференции он подготовил доклад «Образ Лермонтова в сценарии Параджанова «Демон»:

— У нас в городе Нагоя уже отцвела сакура. Начинается дождливый сезон. Все, как и всегда, но все люди в масках. На что мы, японцы, любим маски, но и нам надоело. Очень хотел посетить вашу конференцию в прошлом году. Но помешал ковид, распространившийся по всему миру… Я уже бывал в Пятигорске в 2010, 2012, 2014 и 2018 годах. Сегодня, к сожалению, участвую в режиме онлайн. Спасибо за эту идею организаторам. Всем успехов! Надеюсь на личную встречу в следующий раз!