Все лучшее – культуре!

На днях лермонтовская усадьба принимала гостей из 38 регионов страны — директоров и специалистов культурно-досуговых учреждений России. Обменяться опытом и обсудить возможность сотрудничества под сводами Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова собрались руководители домов культуры и клубов, депутаты Государственной Думы, представители Минкультуры России, Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, общественных организаций и ведущих экспертов в области культуры из разных субъектов Российской Федерации. Проведение Всероссийского съезда директоров клубных учреждений инициировано Министерством культуры Российской Федерации в рамках проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины».

В ходе встречи состоялось пленарное заседание на тему: «Реализации Национального проекта «Культура» и федерального проекта «Культура малой Родины».

— В этом году запланирован капитальный ремонт 343 объектов в 64 регионах и, несмотря на все сложности, сегодня практически 100 объектов введены уже в эксплуатацию, впереди еще большая работа. Уверена, что к декабрю все регионы справятся и закончат ремонтные работы на объектах. Напомню, что также в этом году, как и в прошлом, мы получаем 100 автоклубов, уже 68 доехали до территорий. Сегодня нам необходимо сделать так, чтобы учреждение культуры были наполнены не только современным оборудованием, но и, конечно, современным содержанием, — подчеркнула заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

—. В последние годы уделяем огромное внимание развитию инфраструктуры культуры: строим, реконструируем, ремонтируем учреждения различного типа. Дома культуры, сельские клубы, занимают в этом ряду особое место — их в нашей стране порядка 43 тысяч. За время реализации партпроекта из федерального бюджета с 2017 по 2020 — й было выделено 14 млрд 400 млн рублей. В более, чем 8,5 тысяч домах культуры и сельских клубах проведен текущий или капитальный ремонт, реконструкция, обновлена материально-техническая база. Самый главный показатель успеха нашего проекта — мнения жителей. Мы видим, как меняется там жизнь, люди очень довольны. И результаты впечатляют: увеличивается в несколько раз посещаемость кружков, секций в домах культуры, а в модельных библиотеках посещаемость увеличивается сразу в 2-3 раза. Партия «Единая Россия», работая над бюджетом, постоянно отстаивает каждую строчку, связанную с культурой, особенно в том, что касается поддержки домов культуры. Мы ежегодно предметно занимаемся этой темой, — отметила Ольга Казакова, координатор федерального партийного проекта «Культура малой Родины», первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре:

Гости познакомились с экспозициями музея и его уникальными коллекциями, а также стали свидетелями театрализованной экскурсии в доме генерала, подготовленной артистами Ставропольского государственного театра оперетты. После осмотра литературного и мемориального отделов участники мероприятия посетили этнографический комплекс на усадьбе В. И. Чилаева, на основе которого сотрудники музея разработали ряд образовательных программ, ставших частью национальной программы детского туризма «Моя Россия. По лермонтовским местам».

Ярким дополнением культурно-образовательной программы стало выступление народного казачьего ансамбля «Хуторок», лауреатов всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Артистов в красочных костюмах, исполнивших в театрализованной стилизации напевы казаков Дона и Терека,встречали дружными аплодисментами.

. В поселке Горячеводском делегаты съезда побывали на казачьем подворье — этнографическом комплексе, состоящим из нескольких объектов. Гости прогулялись по территории подворья, заглянули в конюшню и сфотографировались с яками в минизоопарке, по достоинству оценили традиционные казачьи блюда и с удовольствием подпевали станичникам-терцам, подготовившим для них музыкальную программу.