Все на ярмарку!

Гостей и жителей Пятигорска приглашают на продовольственную ярмарку.

Пятигорские ярмарки — одно из направлений реализации проекта «Покупай Ставропольское!». Координатор – комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию при непосредственной поддержке Правительства края. Проект реализуется с 2010 года. Основная цель — повышение потребительского спроса на продукцию Ставропольских производителей, увеличение доли наших товаров на внутреннем рынке, эффективное взаимодействие отраслевых предприятий и организаций торговли, широкое информирование населения о производимых в регионе товарах и привлечение внимания к ставропольской продукции за его пределами.

27 марта в микрорайоне «Белая Ромашка» состоится очередная ярмарка выходного дня. Привычное место встречи продавцов и покупателей – пешеходная часть улицы Орджоникидзе. Режим работы с 8-00 до 15-00. Гостей ярмарки ждет качественная продукция по доступным ценам.