Все – в первый раз!

Праздничные линейки в общеобразовательных учреждениях Ставрополья в очном формате проходят лишь для первоклассников. Однако День знаний никто не отменял. Как и его непременные атрибуты – шары, музыку, поздравительные речи. Такая картинка очень точно воссоздает атмосферу, царившую во дворе одной из старейших школ Пятигорска — № 3 им. А. С. Пушкина.

3-й СОШ уже около ста лет. К радости коллектива, это одна из двух пятигорских школ, заявленных городом на включение в федеральную пятилетнюю программу капитального ремонта средних учебных заведений. А пока ограничились ремонтом косметическим. На открытый урок отдохнувшие за лето школьники спешили по коридорам, еще пахнущим свежей краской. Первоклашек же сразу пригласили на торжественную линейку.

Руководство города, депутаты, священнослужители и сама начальник управления образования администрации Пятигорска Наталья Васютина желали хороших отметок, верных друзей и ярких впечатлений. А вначале слово взяла, как и положено, директор Оксана Переварова:

— 1 сентября – начало нового этапа в жизни наших самых маленьких школьников. Дорогие первоклассники! Сегодня вы впервые сядете за парты и для вас прозвенит первый школьный звонок. Конечно же, вы волнуетесь, вступая в новый мир. Волнуются и ваши родители, и ваши учителя. Вместе с вами нам предстоит пройти долгий путь – одиннадцать школьных лет. И я надеюсь, что этот путь будет светлым.

Первый звонок прозвучал «в исполнении» одиннадцатиклассника Николая Красникова и первоклашки Софии Кондратьевой. А затем первоклассники в сопровождении своих учителей отправились покорять «страну знаний».

Теперь мы первоклашки!

Ася Далакян:

— В школу я хотела. Уже умею писать, а читать – немножко.

Андрей Самойленко:

— Из садика было грустно уходить. Когда в школу собирался, волновался. А портфель родители помогли собрать.

Злата Шмелева:

— Моя подруга Лиза будет учиться со мной в одном классе. Потому волновалась перед школой только капельку. Учиться собираюсь на пять!

Цифры

В первый раз за парты СОШ № 3 им. А. С. Пушкина 1 сентября 2021 года сядут 138 учеников четырех первых классов, а 25 одиннадцатиклассников покинут стены учебного заведения в конце учебного года. Всего в школах Пятигорска 2583 первоклассника и 907 выпускников.