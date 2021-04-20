Всероссийская бронза ГТО — у пятигорчан

Пятигорск занял почетное 3 место на краевом этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Соревнования среди трудовых коллективов государственных и муниципальных служащих прошли в Ставрополе. Пятигорск представляли две команды: трудовой коллектив спортивной школы олимпийского резерва № 1, в состав которой входили тренеры по легкой атлетике и художественной гимнастике и муниципальные служащие администрации города – сотрудники управлений архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, социальной поддержки населения, по делам территорий, финансового управления и службы спасения. Награждение победителей проходило в командном и личном первенстве. Обе команды в своих категориях заняли третьи призовые места и были награждены кубками и дипломами Министерства спорта Ставропольского края. В личном первенстве в соответствующих возрастных категориях места распределились следующим образом: 1 место – Данилова Мария, Климов Павел, Антонова Наталья, Суханова 2 место – Высторопов Александр, Тарасов Александр, Гребенева Любовь, Багдасарова Нунэ 3 место – Гусак Павел, Киселев Дмитрий, Игропуло Стилиан. Все победители награждены медалями и грамотами Министерства спорта Ставропольского края.