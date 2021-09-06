Всероссийский день приема предпринимателей в органах военной прокуратуры Российской Федерации

В целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, реализации их права на личное обращение в органы прокуратуры Российской Федерации, руководствуясь п. 1 ст. 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и распоряжением Генеральной прокуратуры РФ от 03.03.2017 г. № 139/7р «Об организации проведения в органах прокуратуры Российской Федерации Всероссийского дня приема предпринимателей», в 55 военной прокуратуре гарнизона организован Всероссийский день приема предпринимателей. С апреля 2017 г. он проводится в рабочее время в первый вторник каждого месяца. Письменные обращения, принятые в ходе Всероссийского дня приема предпринимателей, подлежат регистрации и рассмотрению в установленном порядке. Каждое обращение будет внимательно изучено, при наличии оснований – незамедлительно приняты меры для устранения нарушений закона. В случаях, требующих проведения проверки доводов, изложенных в обращении, будет организованно ее проведение и о результатах заявитель будет уведомлен.

Если рассмотрение поставленных вопросов в компетенцию органов военной прокуратуры не входит, обращения в обязательном порядке будут переадресованы уполномоченным органам или должностным лицам, и о результатах заявитель будет уведомлен уполномоченным органом.

Личный прием граждан проводится при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорт).

Телефон и адрес 55 военной прокуратуры гарнизона:

357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Соборная, 16 / ул. Буачидзе, 2, тел. 8(8793)39-36-42, e-mail: [email protected].