Всероссийский патриотический автомарш пройдет через Пятигорск

Пробег «Юнармия — Zа Мир без фашизма. Север-Юг-2022» посвящен поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Донбассе.

Всероссийский автомарш стартовал 28 июня в Красноярске, а завершится 22 июля в Грозном. В Пятигорск автоколонна прибудет 13 июля. Маршрут проходит через Кемерово, Новосибирск, Омск, Курган, Уфу, Казань, Саратов, Волгоград, Ставрополь, Пятигорск, Нальчик, Владикавказ и Махачкалу. Через всю страну участники марша пронесут главные символы Великой Победы – копию Знамени Победы и Георгиевскую ленту, а также православную икону Георгия Победоносца – небесного покровителя военнослужащих.

В Пятигорске автоколонна пробудет с 13 по 15 июля. В каждом из городов маршрута пройдут торжественные митинги в поддержку российских военнослужащих. По итогам поездки будет снят документальный фильм и издана книга тиражом в 2 тысячи экземпляров. Вчера автопробег стартовал из Красноярска. — Очень важно, что эстафета поколений продолжается в лицах и судьбах ребят, которые вышли на маршрут. Это и Юнармейское движение, и Волонтерская рота, и ветераны «Боевого братства». Желаем им хорошего пути и ярких впечатлений, — напутствовал Виктор Кауров, первый заместитель начальника главного штаба «Юнармии».