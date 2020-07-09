Всероссийский уровень пятигорской педагогики

Педагог Центра детского туризма, экологии и творчества им. Р.Р. Лейцингера Наталья Леонидовна Петрова примет участие в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

Напомним, конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования проводится с 1998 года. Организаторы — Министерство просвещения РФ и Профессиональный союз работников народного образования и науки РФ. Основная цель конкурса – повышение значимости и престижа профессии педагогического работника сферы дополнительного образования детей, выявление лучших педагогических кадров и практик, создание творческих условий, обеспечивающих непрерывное образование и профессиональный рост педагогов дополнительного образования. В отборочном (заочном) этапе приняли участие 34 педагога из 22 муниципальных районов и городских округов Ставропольского края. В финал краевого этапа были приглашены 23 участника. Пятигорск был представлен в двух из шести номинаций. В номинации «Художественная» педагог Дворца детского творчества Наталья Александровна Бондаренко заняла второе место. В номинации «Туристско-краеведческая» победителем была признана педагог Центра детского туризма, экологии и творчества им. Р.Р. Лейцингера Наталья Леонидовна Петрова. С 1993 года она является организатором и руководителем Клуба туристской песни. Ее воспитанники успешно участвуют в фестивалях авторской песни всех уровней: «Струны фортов», «Поющий источник», «Четыре четверти пути». Также Наталья Леонидовна инициатор и организатор традиционных региональных творческих мероприятий: «Юцианская осень», «Цветаевский костер на Северном Кавказе». Уже в августе Наталья Петрова примет участие в заключительном этапе конкурса. Желаем нашей финалистке удачи и новых побед.