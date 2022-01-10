Всероссийский успех пятигорских футболистов

Юные футболисты Пятигорска привезли в родной город награды Всероссийского детско-юношеского турнира «Зимний кубок Краснодара-2022».

На игровом поле встретились сильнейшие спортсмены юга страны 2012-2013 г.р. Пятигорск представляла команда Спортшколы №6 под руководством тренера Артема Ашибокова. Сразу несколько наград пятигорчане завоевали в личных номинациях. Так, лучшим защитником турнира признан Султан Алисов, лучшим нападающим — Давид Григорян, лучшим игроком — Вадим Петросян. А по итогам всех сыгранных матчей наша команда заняла пятое место. Желаем ребятам новых успехов и, конечно, ярких побед!