Всероссийский успех пятигорского пловца

Пятигорчанин Александр Кравченко — победитель всероссийских соревнований по плаванию среди детей «Mad wave challenge 2022».

В Санкт-Петербурге воспитанник спортивного клуба «Акварус» (Пятигорск, школа №30) завоевал золото на дистанции 200 метров в стиле баттерфляй. К заплывам на этом этапе турнира допускались юноши и девушки в возрасте 11-12 и 13-14 лет. Испытать свои силы приехали спортсмены из 23 регионов России и из Южной Осетии. А вот следить за ходом соревнований можно было только онлайн: из-за коронавирусных ограничений заплывы проводились без зрителей на трибунах. Поздравляем нашего юного чемпиона, его родителей и, конечно, тренера Алексея Тищенко!