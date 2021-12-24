Встреча с бронзовым призером Паралимпиады-2021 Евгенией Галактионовой

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов встретился с бронзовым призером Паралимпиады-2021 в толкании ядра пятигорчанкой Евгенией Галактионовой. Напомним, как и пятигорский волейболист Ярослав Подлесных (в составе национальной сборной завоевавший серебро Олимпиады в Токио), Евгения Галактионова в этом году стала лауреатом городской премии «Человек года» в номинации «Спорт». Впрочем, и до паралимпийской бронзы копилка наград и достижений юной спортсменки не пустовала: пятигорчанка завоевала золото по легкой атлетике на чемпионате Европы для паралимпийцев в Польше и стала абсолютной рекордсменкой в толкании ядра в классе F32, установив рекорд Европы (6.95 м). А в июне этого года на чемпионате России в Чебоксарах Галактионова не только одержала безоговорочную победу, но и установила мировой рекорд в толкании ядра у женщин в классе F32 – 7м 07см.

Сейчас Евгения живет и тренируется в Новочеркасске, но в Пятигорске спортсменку по праву считают своей, и совсем скоро на Аллее славы у Новопятигорского озера появится именная звезда Жени Галактионовой.

— Ты уже вошла в историю страны и, конечно, нашего города, — убежден Дмитрий Ворошилов. — Мы смотрели трансляцию из Токио и болели за тебя всем сердцем. А теперь знаем точно: впереди будет еще много побед, рекордов и медалей.

Глава Пятигорска поделился идеей собрать «созвездие» пятигорских спортсменов, всех тех, кто добился впечатляющих результатов на мировом уровне, и провести в школе №31 со спортивным уклоном необычный «чемпионский урок».

— Чтобы ребята, которые только делают первые шаги в серьезном спорте, вас увидели, пообщались, узнали, какой путь вы преодолели, какие силы отдали, чтобы стать чемпионами. Бокс, волейбол, легкая атлетика, шахматы – Пятигорску есть чем гордиться, и в каждом спорте есть такие яркие вдохновляющие примеры. Конечно, собрать вас вместе будет сложно, у каждого свой плотный график. Но мы постараемся, будет реально полезно и интересно!

Ключевая тема неформальной встречи – спортивная жизнь Пятигорска. Обсудили, в частности, планы по ремонту Спортивной школы олимпийского резерва №1 в 2022 году (кстати, здесь появится специально оборудованная зона для толкания ядра) и реконструкцию стадиона «Центральный»: современное всесезонное футбольное поле здесь будет открыто уже в начале следующего года. А в более отдаленной перспективе – строительство целого физкультурно-оздоровительного кластера, базы для подготовки будущих чемпионов. Прозвучало и еще одно предложение. Председатель городского спорткомитета Сергей Кузьменко отметил:

— В Пятигорске есть ребята с ограниченными возможностями здоровья, которые хотели бы заняться спортом, но не знают, с чего начать. Или тренируются «для себя», но выходить на серьезные соревнования не стремятся. Им нужен живой пример того, как человек собственной волей и трудом может преодолеть себя и обстоятельства и достичь серьезных результатов. Детали и дату такой встречи еще предстоит проработать, ведь у Евгении довольно суровый график тренировок. Но примером несгибаемой воли к победе она уже стала – и в Токио, и в Новочеркасске, и, конечно, в Пятигорске.