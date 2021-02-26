Вступайте в ряды добровольной народной дружины!

Заседание муниципального штаба народных дружин прошло в Пятигорске. В нем приняли участие представители администрации и общественных организаций, сотрудники полиции.

Участники рабочей встречи отметили необходимость совершенствования системы охраны правопорядка, поэтому речь прежде всего шла об увеличении личного состава добровольной народной дружины «Безопасный Пятигорск». Вступить в ряды организации может пятигорчанин, достигший 18 лет, обязательное условие — отсутствие судимости и психических отклонений. Дружиннику выдаются удостоверение, красная повязка на руку и жилетка с фирменной эмблемой. Деятельность дружинников оценивается. Особо отличившимся предоставляют дополнительные рекомендации при поступлении на службу в правоохранительные органы. Обеспечение безопасности в городе – важная задача, казачество считает своим долгом оказывать максимальную посильную помощь правоохранительным органам. Так, муниципальная казачья дружина примет активное участие в охране общественного порядка при проведении Масленичных гуляний, которые пройдут с 5 по 14 марта.

В завершении встречи наиболее активные дружинники были отмечены благодарственными письмами главы города и почетным грамотами Главного управления МВД по СК.